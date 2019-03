Drenthe wil meer toeristen trekken: 'Stilstand is achteruitgang'

Dit jaar verwacht het festival zo'n 40.000 bezoekers, twee keer zoveel als vorige jaar. In de line-up staan grote namen zoals Lenny Kravitz, Keane en Kraantje Pappie. Maar er moet nog heel veel gebeuren.

"De plek waar we nu zitten heeft nu als bestemming recreatieterrein, maar dat moet evenemententerrein worden, want dan kun je ook andere voorzieningen aanleggen. Op dit moment is er bijvoorbeeld nog geen elektriciteit, geen stromend water en ook de toegangswegen kunnen nog wel wat beter. Dat is echt iets wat de provincie moet regelen."

Krimpregio

En de provincie krijgt er ook wat voor terug. "We zitten hier in een krimpregio, maar dank zij al die toeristen kun je allerlei voorzieningen toch overeind houden: een supermarkt, of een zwembad dat anders dicht zou moeten. Fietspaden die worden onderhouden en ga zo maar door", zegt Astrid Crum.

Ook de werkgelegenheid krijgt er een boost door, zegt Crum. "Eén op de vijftien banen in Drenthe is gerelateerd aan de vrijetijdssector. Er zijn zelfs gemeenten waar dat één op de drie is."