Kabinet trekt geld uit voor cursussen lezen en schrijven

Het kabinet wil verder afspraken maken met het bedrijfsleven om taalontwikkeling ook op de werkvloer actief bij te houden. In de gezamenlijke brief van de ministers Van Engelshoven en De Jonge, en de staatssecretarissen Van Ark en Knops schrijft het kabinet dat er ook flink wordt ingezet op het leren omgaan met websites en elektronische hulpmiddelen.

Staatssecretaris Knops: "We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Digitale vaardigheden vergroten de kansen van mensen in hun dagelijks leven. Of het nu gaat om het vinden van een baan, contact met vrienden en familie of communicatie met de overheid."