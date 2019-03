'Regenboogspelen' in 2022 in Nijmegen

De EuroGames, een groot sportevenement voor LHBTI'ers, wordt in 2022 in Nijmegen gehouden. Het internationale sporttoernooi is een initiatief van de European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF).

Het doel is sporten toegankelijker te maken voor verschillende groepen en de diversiteit binnen sportverenigingen te bevorderen. Iedereen kan meedoen aan het toernooi: sekse, leeftijd, ras, geloof en seksuele voorkeur spelen bij dit evenement geen rol.

Het sporttoernooi bestaat in 2022 dertig jaar. De eerste edities van het sportevenement in 1992 en 1993 vonden ook plaats in Nederland. Het aantal deelnemers verschilt per jaar. Bij de vorige editie in 2016 waren er meer dan 1400 deelnemers, het jaar ervoor bijna 4500.