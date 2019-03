VVD adviseert kandidaten om onderwerp Lelystad Airport in campagne te mijden

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag raadt de VVD zijn eigen kandidaten af om over Lelystad Airport te praten. "Daar hebben we niets bij te winnen", staat in een intern bericht aan de kandidaten. De landelijke campagneleider, het Tweede-Kamerlid Sophie Hermans, wil niets zeggen over "campagneoverwegingen".

De geplande opening van Lelystad Airport in 2020 is een gevoelig onderwerp binnen de coalitie én binnen de VVD. De VVD-Tweede Kamerfractie is groot voorstander, maar bijvoorbeeld zes Veluwse VVD-afdelingen vinden dat het vliegveld pas open kan na de geplande herindeling van het luchtruim in 2023.

Ook de provinciale VVD-afdelingen in Overijssel en Gelderland willen niet dat het vliegveld op relatief korte termijn opengaat. De Gelderse VVD sloot zich onlangs aan bij het verzet van de provincie Gelderland tegen het voorgenomen vliegen op lage hoogte. Twee andere VVD-afdelingen, in Flevoland en Utrecht, zijn juist wel voorstander van opening in 2020.

Verdeeldheid coalitie

Ook binnen de coalitie leidt de kwestie tot verdeeldheid. Complicerende factor daarbij is dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na de verkiezingen van woensdag waarschijnlijk hun meerderheid in de Eerste Kamer kwijt zijn en de coalitie afhankelijk wordt van de steun van andere partijen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver kondigde dit weekend aan dat hij de opening van Lelystad Airport in de Eerste Kamer wil blokkeren.