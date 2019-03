Overstromingsgevaar Limburg geweken, wel wateroverlast

Het water in de Maas zal de komende dagen zakken. Dat komt omdat er minder regen is gevallen in de Ardennen. De laatste keer dat de Maas zo hoog stond was in 2012.

Kade afgezet

Ook op andere plekken in Nederland is er kans op overlast door hoog water. Zo is in de gemeente Vlaardingen een stuk van de kade afgezet. In Zaltbommel wordt mensen geadviseerd hun auto's niet op bepaalde plekken te parkeren.