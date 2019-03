De beste reclames? 'Als iets lekker is moet je nooit zeggen dat het lekker is'

Er is een goede reden dat de opblaaskrokodil uit de bekende verzekeringsreclame paars is. Niet alleen was een groene te gewoontjes geweest, de nieuwe kleur was ook symbolisch. "Nederland had net twee paarse kabinetten achter de rug en paars leek ons de kleur van politiek en stroperigheid", zegt bedenker Antoine Houtsma in het nieuwe boek Hoe verzinnen ze het?

De commercial leverde het Nederlands een nieuwe uitdrukking op. Dat gebeurde met meer kreten uit het boek van Jaap Toorenaar, over de ontstaansgeschiedenis van de bekendste Nederlandse reclames. 'Foutje, bedankt', 'Goeiemoggel', 'Goed gedaan, jochie' hebben we te danken aan campagnes. Wc-eendgehalte haalde zelfs de Dikke Van Dale, net als zwitserlevengevoel.

Soms weten we misschien niet eens meer dat een uitdrukking door reclame in onze taal is terechtgekomen. Frisdrank werd bedacht door een reclameman, vlaflip ook. Een nog onbekende Froukje de Both was de eerste die begin jaren 90 wel een beschuitje wilde eten met iemand.

Het is tekenend voor onze haat-liefderelatie met reclame. We zappen ze liever weg, op die ene witte raaf na. "Ik heb dat zelf ook. De gemiddelde reclameman schaamt zich voor wat het reclameblok te bieden heeft", erkent Toorenaar, die zichzelf omschrijft als "onbekend van slogans als 'Een beter milieu begint bij jezelf'". "In dit boek kom je het bovenlaagje tegen van alom gewaardeerde reclamecampagnes."