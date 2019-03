Limburgs erkend als officiële streektaal

Het Limburgs dialect wordt erkend als een officiële regionale taal. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ollongren bekendgemaakt, die vandaag een bezoek bracht aan de provincie vanwege de komende verkiezingen.

Ollongren bezocht Venray, Weert en Maastricht. "De streektaal is heel belangrijk", zegtminister Ollongren tegen 1Limburg. "We gaan met elkaar een convenant sluiten, waarin we afspraken maken hoe we het beste kunnen werken aan het bevorderen en behouden van het Limburgs."

Tweetaligheid

Met de erkenning gaat een wens van het provinciebestuur in vervulling. Gedeputeerde Ger Koopmans pleitte in januari voor de officiële erkenning van het Limburgs. Hij is nu blij dat het Limburgs wordt gezien als een officiële streektaal. "De tweetaligheid is belangrijk voor het onderwijs."

Het convenant wordt na de zomer gesloten. Hierin maken de gemeenten, provincie en het Rijk afspraken om de Limburgse taal te stimuleren. Koopmans wil daar onder andere ook dialectvereniging Veldeke en carnavalsorganisaties bij betrekken.