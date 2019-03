Hoog water Maas door vele regen, Limburg neemt maatregelen

De overvloedige regenval van de afgelopen dagen in de Ardennen zorgt ervoor dat het waterpeil in de Maas flink is gestegen. Het Waterschap Limburg heeft maatregelen genomen om overlast te voorkomen.

Op verschillende plekken worden pompen geplaatst en zijn nooddammen aangelegd, schrijft 1Limburg. In de plaatsen Well en Arcen heeft het waterschap zogenoemde coupures gebouwd, dat zijn afsluitingen in de Maaskades die uit elkaar gehaald kunnen worden.

Volgens Waterschap Limburg is het hoge waterpeil niet ongebruikelijk en komt dit een paar keer per jaar voor.