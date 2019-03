'Aantal datalekken bij provincies twee keer zo hoog als in 2017'

Het aantal datalekken bij Nederlandse provincies is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. Uit onderzoek van NPO Radio 1-programma Reporter Radio, Omroep Gelderland, Dagblad De Limburger en de Leeuwarder Courant blijkt dat er vorig jaar 91 datalekken waren bij provinciale instanties.

Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan in 2017, toen waren er 52 lekken. In 2016 waren het er 38.

Volgens het onderzoek zijn de verschillen in aantal datalekken tussen provincies groot. In Friesland vonden de meeste datalekken plaats, hier zijn er 16 geregistreerd. In Zeeland was er vorig jaar maar een.

Reporter Radio noemt het opvallend dat het aantal geregistreerde datalekken is gestegen, maar er minder worden gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. Vorig jaar maakten de provincies melding van 26 procent van de geregistreerde datalekken, in 2017 was dit nog 46 procent.

Ruime toegang

Bij een datalek in de provincie Gelderland hadden medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten ruime toegang tot meer dan 10.000 gevoelige gegevens van inwoners en bedrijven, schrijft Omroep Gelderland.

Het ging om een lek in een registratiesysteem dat Gelderland en Noord-Brabant gebruiken voor de samenwerking tussen gemeenten en omgevingsdiensten. In het systeem staan algemene persoonsgegevens van inwoners, maar ook privacygevoelige informatie van bedrijven.

Vorig jaar werd ontdekt dat medewerkers van verschillende organisaties te ruime toegang hadden tot informatie waar zij niets mee te maken hadden. Die gegevens konden zij als medewerker anoniem inzien.

Controle aangescherpt

De provincie meldde het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de controle op het systeem werd aangescherpt. "Medewerkers hebben nu een persoonlijk account. Daardoor is terug te zien wie welke gegevens heeft bekeken", zegt Jan Duker, verantwoordelijk voor gegevensbescherming bij de provincie Gelderland.

Het datalek in het registratiesysteem is een van de twee lekken die vorig jaar in Gelderland werden ontdekt. In de afgelopen drie jaar telde de provincie zes lekken. Meestal ging het om e-mails die naar een verkeerde ontvanger werden gestuurd.