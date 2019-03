Iedere koning of koningin wil zijn verjaardag weer net even anders vieren

Toen Willem-Alexander koning werd, wilde hij het ook weer anders. Hij verplaatste Koningsdag naar zijn eigen verjaardag, 27 april. In het interview aan de vooravond van zijn inhuldiging zei hij het mooi te vinden dat de nationale feestdag gekoppeld is aan de verjaardag van degene die op dat moment het symbool van eenheid en continuïteit van Nederland is.

In Dordrecht schetste hij een jaar later in een toespraak voor de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zelf de contouren voor de nieuwe viering van Koningsdag: "een samenbindend feest dat heel veel mensen in ons Koninkrijk - en zeker ook onze familie - dierbaar is".

De koning noemde het een feest dat zich altijd heeft aangepast aan nieuwe tijden. "Dat is ook zo mooi eraan: continuïteit en vernieuwing. Een traditie die voortdurend voeling houdt met de tijd."

Vanaf 2015 bezoekt Willem-Alexander nog maar één gemeente. Dat was ook ingegeven door de teruglopende kijkcijfers op de momenten dat veel mensen bij de televisie-uitzendingen afhaakten als de koninklijke familie zich verplaatste van de ene naar de andere gemeente.