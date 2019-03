'Kermis Amsterdam afgelast na vechtpartij tussen honderd jongeren'

De Mobiele Eenheid (ME) en politieruiters zijn ingezet. De wegen rondom de kermis zijn afgesloten. In de buurt van de kermis is het onrustig, vertelt een verslaggever van AT5. Veel jongens rijden toeterend op scooters en rennen rond. Ook is er een bushokje vernield.

Of de kermis morgen weer open gaat, is onbekend. De kermis duurt nog het hele weekend.