Verhoging aanschafbelasting op auto's optie voor kabinet

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur bevestigt dat het kabinet nadenkt over een verhoging van de aanschafbelasting op benzine- en dieselauto's. "Het is een van de opties waar we op dit moment naar kijken."

Belangenclubs BOVAG en RAI roepen het kabinet op om dit niet te doen. Ze zijn bang dat een verhoging van de aanschafbelasting ertoe zal leiden dat er minder nieuwe auto's worden verkocht. "Nieuwe auto's zijn vaak veel zuiniger, en dus keihard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen," zegt voorzitter Bertho Eckhardt van BOVAG.

Over die klimaatdoelstellingen werd gisteravond in de Tweede Kamer gedebatteerd. De Kamer wilde zo snel mogelijk praten over de aangepaste klimaatplannen van het kabinet. Deze nieuwe maatregelen volgden nadat de planbureau's PBL en CPB hun doorrekeningen van het klimaatakkoord hadden gepresenteerd.

Volgens BOVAG zinspeelde VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gisteren tijdens dit klimaatdebat ook al op verhoging van de aanschafbelasting op auto's. "We moeten meer doen op het moment dat je een auto koopt. Als er elektrische alternatieven zijn, dan moeten we stimuleren dat de consument die koopt", zei hij.