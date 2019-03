Grote bom ligt nog steeds in akker, want opruimen kost een ton

Een jaar geleden werd in de akker van boer Jakob Smith in Siddeburen een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief is nog steeds niet weggehaald: dat is te duur.

Na de vondst stuitte Smith op de ambtelijke molen van de gemeente Midden-Groningen. "Er moet een veiligheidsplan en een plan van aanpak komen. Als je al die plannen bij elkaar optelt, lopen de kosten op tot 100.000 euro."

Dagje werk?

Als het een alledaagse vliegtuigbom zou zijn, had de explosievenopruimingsdienst deze binnen een dag kunnen weghalen en laten ontploffen. "Maar dit is er eentje van een groter kaliber, dan kom je in een heel ander traject terecht. Als hij afgaat, ligt de boel hier goed in elkaar. Zelfs de provinciale weg N33 krijgt er dan last van."

Smith had door de bom het afgelopen jaar voor 3000 euro schade. "Ik mocht het eerste deel van mijn perceel niet bewerken en er niets op verbouwen.

Belastinggeld

Een woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen bevestigt dat het opruimen van de bom ruim een ton kost. Om het projectiel onschadelijk te maken, moet eerst de ontsteking eruit en vervolgens moet hij op een veilige plaats tot ontploffing gebracht worden.

"En dat is wel belastinggeld. Vandaar dat we een second opinion hebben aangevraagd", aldus een woordvoerder. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de bom daadwerkelijk onschadelijk gemaakt wordt, schrijft RTV Noord.