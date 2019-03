Overlevenden aanslag Christchurch: 'En toen begon het schieten'

Een andere moskeeganger zat in zijn rolstoel toen de schutter binnendrong. "Het was er heel vreedzaam en kalm... tot plots het schieten begon", zegt Farid Ahmed in gesprek met ABC Australia. "Ik heb mezelf naar de achterkant van de moskee weten te duwen." Daar zat hij de aanslag 'uit'. "Het schieten ging nog 6 minuten of langer door. Maar ik kon niet weg, ik zat vast in mijn rolstoel."

Ook Ahmad Al-Mahmoud is een van de overlevenden van de aanslag op de Al Noor-moskee. Volgens hem droeg de schutter legerkleding en een helm. "Hij had een groot geweer, en had heel veel kogels bij zich. Hij kwam binnen en schoot op iedereen die hij neer kon schieten", vertelt hij Stuff New Zealand.

"We moesten de glazen deur kapotslaan om naar buiten te komen. Het was moeilijk om iedereen buiten te krijgen." Uiteindelijk wist Al-Mahmoud te ontkomen door buiten het parkeerterrein op te rennen en over het hek te springen.

'Sorry, dit is de eerste keer'

De Sri Lankaan Hassan was aanwezig in de Linwood-moskee, waar even later op de middag het vuur werd geopend. "Ik kwam juist naar Nieuw-Zeeland voor de vrede die er is", zegt hij tegen The Guardian.

Hij viel op de grond toen vrouwen rond hem opsprongen en tegen de schutter begonnen te schreeuwen: "Kom hier niet!" Volgens Hassan schreeuwde de dader veel en bewoog hij zijn geweer alle kanten op.

De Sri Lankaan weet niet wie van zijn vrienden nog in leven is. "Ik wacht nu af. De politie vertelde me: sorry, dit is de eerste keer dat dit gebeurt in ons land."