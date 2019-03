Nederlanders in Christchurch hadden aanslag 'juist hier niet verwacht'

"Mijn vrouw stuurde me een berichtje toen ze de kinderen naar school bracht dat er wat aan de hand was. Ze was onderweg al twaalf politieauto's tegengekomen", vertelt Marco Janssens. Hij is zeer geëmotioneerd door de gebeurtenissen in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Bij een terreuraanslag in twee moskeeën vielen zeker veertig doden.

De Nederlander woont sinds 2014 met zijn vrouw en drie dochters in Christchurch. "Eenmaal op school was er een complete lockdown. De kinderen, dus ook mijn dochter Nina, moesten in de klas blijven en op de grond gaan liggen. Toen werd duidelijk dat het om een schietpartij ging."

Onschuldige mensen

Janssens was op dat moment in het centrum aan het werk. "Politieauto's scheurden voorbij, helikopters cirkelden over de stad. Ik ben op Google gaan zoeken wat er aan de hand was. En toen zag ik dat filmpje... Al die onschuldige mensen aan het bidden. Ze zijn gewoon geëxecuteerd. Een meisje dat hij op straat door het hoofd schiet. Ik wou dat ik het niet had gezien."

De politie doet er alles aan om de "weerzinwekkende" beelden, gemaakt door de vermoedelijke schutter, zo snel mogelijk van internet verwijderd te krijgen. Socialemediabedrijven als Facebook en Twitter werken daaraan mee.