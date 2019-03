100 jaar luchtvaart in Nederland: 'Vliegen moet duurzamer in de toekomst'

Een weekendje Barcelona, Parijs of Londen: voor een paar tientjes vlieg je er al naartoe. Dat is nu de normaalste zaak van de wereld, maar een eeuw geleden nog ondenkbaar. In het Eye Filmmuseum in Amsterdam vond vanmiddag de viering '100 jaar luchtvaart in Nederland' plaats, dat in het teken stond van een duurzame toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Koning Willem-Alexander, die zelf een vliegbrevet op zak heeft en regelmatig een KLM-toestel bestuurt, was hierbij aanwezig.

Het 100-jarig jubileum werd georganiseerd door KLM, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en GKN Fokker. Ze bestaan in 2019 alle drie een eeuw. De koning bekeek bij aankomst de 'Pipistrel Alpha Electro', een klein elektrisch vliegtuig dat voor het eerst in Amsterdam te zien was.

In deze video zie je het duurzame elektrische vliegtuigje en vertelt Greenpeace waarom ze bij de viering van '100 jaar luchtvaart in Nederland' demonstreren: