Regen in overvloed, maar het grondwater is nog niet overal op peil

Het heeft de afgelopen tijd flink geregend, maar het grondwater is nog niet overal op peil. Volgens de waterschappen in de provincies Drenthe en Gelderland komen vooral de hoger gelegen zandgronden nog grondwater tekort.

"In de laaggelegen gebieden is het watertekort opgelost", vertelt Roelof Hoving van waterschap Drents Overijsselse Delta tegen RTV Drenthe. "Maar op de hoge zandgronden, en die hebben we veel in Drenthe, kunnen we nog steeds water gebruiken."

Het grondwaterpeil was door de extreem droge zomer van vorig jaar flink gezakt. Daardoor kwamen met name boeren in de problemen.

Ook in de provincie Gelderland is het grondwater ondanks de overvloedige regen nog niet overal op peil. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe komen ook hier de hoger gelegen zandgronden water tekort, schrijft Omroep Gelderland.

Voor het grondwater is het nog fijn als het even doorregent: