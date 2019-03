De battle van het Kremlin: Poetin vs rappers

Na deze storm van reacties leek Poetin een nieuwe tactiek toe te passen. Hij gaf in december toe dat de arrestatie van Husky niet slim was en dat hij wil samenwerken met rappers.

Maar niet veel later benadrukte hij dat het Kremlin dan vooral een leidende rol moet gaan spelen in de rapscene. "Als we ze niet kunnen stoppen, moeten we ze controleren", aldus Poetin.

Dit viel opnieuw helemaal verkeerd. Vooral op social media en bij rappers zelf. Het illustreert het enorme 'gat' tussen de Russische regering en jongeren. De regering die gewend is aan het uitoefenen van controle op bijvoorbeeld televisie, en de jonge generatie die opgroeit met smartphones en YouTube - en daarmee met een relatieve vrijheid van meningsuiting.

Correspondent David Jan Godfroid ging langs bij kritische rapgroep El Mashe. Zij staan absoluut niet te trappelen om te gaan samenwerken met Poetin: