Amsterdammers schrikken van laag overvliegende Boeing met F-16's

De vlucht was bedoeld als verrassing voor de genodigden van de viering in het Eye Filmmuseum, waar de koning een herdenkingsmunt sloeg, zegt een KLM-woordvoerder. "Het is heel vervelend dat mensen ervan zijn geschrokken."

Voor een antwoord op de vraag waarom het niet van tevoren werd aangekondigd, verwijst ze naar de politie en gemeente. "Wij zijn slechts een luchtvaartmaatschappij die over ging vliegen. Zij gaan over de openbare orde."

Een gemeentewoordvoerder zegt echter dat de keuze om het niet van tevoren bekend te maken, door de organisatie is gemaakt.

Op de vraag of het een geslaagde actie was, zegt de KLM-woordvoerder dat ze daar "niet op vooruit wil lopen". "We hebben ook veel positieve reacties gekregen. Het was een onderdeel van de viering in z'n algemeenheid." De luchtvaartmaatschappij vierde de 100 jaar samen met GKN Fokker en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Goed contact

De luchtmacht werkte aan de show mee omdat het met alle drie de organisatoren "al jarenlang goed samenwerken en goed contact onderhouden", zegt een woordvoerder. Zo heeft NLR veel onderzoek voor de luchtmacht gedaan en bouwde Fokker mee aan de F-16's.