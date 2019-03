Kabinet verscherpt toezicht op Iraanse studenten

Het kabinet wil studenten en onderzoekers uit Iran beter in de gaten gaan houden. Op die manier moet worden voorkomen dat specialistische, in Nederland opgedane kennis kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van wapens in Iran.

Als motivering voor de maatregel zegt het kabinet dat het zich in toenemende mate zorgen maakt over het Iraanse raketprogramma en het verwijst ook naar een "recente casus". Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om iemand die studeert aan de Technische Universiteit Delft, die daar kennis kan opdoen over het bouwen en lanceren van raketten.

Noord-Korea

Eerder is ook al eens geprobeerd om Iraanse studenten te weren, maar in 2012 haalde de rechter daar een streep door. Volgens het kabinet zijn er nu voldoende juridische aanknopingspunten om strenger te kunnen optreden.

Studenten en onderzoekers worden al afzonderlijk gescreend als er een band is met Noord-Korea, maar het kabinet wil het scherpere toezicht uitbreiden tot meer landen. Dat richt zich nu dus in de eerste plaats op Iran, maar in de toekomst worden mogelijk ook studenten met banden met andere risicolanden extra in de gaten gehouden.

Gevoelige studierichtingen

Concreet is het kabinet van plan studenten en wetenschappers beter te screenen als ze een band kunnen hebben met het Iraanse raketprogramma. De maatregel, die onmiddellijk ingaat, geldt voor "gevoelige" technische studierichtingen waar het risico bestaat op "ongewenste technologie-overdracht".

Het is onduidelijk of er al informatie naar Teheran is weggelekt vanuit Nederland. Maar minister Blok zegt dat hij van de inlichtingendiensten geen reden heeft gehoord voor concrete zorgen. Studenten en wetenschappers die niet door de screening komen, krijgen geen toegang tot Nederland.