Meer crystal meth gevonden in rioolwater Amsterdam

In Amsterdam is het gebruik van crystal meth vorig jaar opvallend gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Onderzoekinstituut KWR Watercycle concludeert dat na metingen in het rioolwater van Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Meth is voor zover bekend geen populaire drug in Nederland.

De onderzoekers schatten dat elke dag 300 tot 400 mensen in Amsterdam de harddrug gebruiken. De hoofdstad staat daarmee in Europa op de achttiende plaats. In het riool in het oosten van Europa werd de meeste meth gevonden, met uitschieters in het Duitse Dresden en Bratislava in Slowakije.

Gayscene

"De hoeveelheid gevonden meth is in 2018 in Amsterdam vier keer zoveel in vergelijking met zeven jaar geleden, terwijl het in Utrecht en Eindhoven maar twee keer is aangetroffen", zegt KWR-woordvoerder Hans Ruijgers.

Onderzoeker Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut is niet zo verrast. Bij een eerder onderzoek bleek al dat de drug bij een niche populairder is geworden. Een kleine groep mannen binnen de gayscene gebruikt de drugs voor 'chemseks', het onder invloed van harddrugs seks hebben. De oorzaak van de stijging is volgens het Trimbos-instituut mogelijk daar te vinden.