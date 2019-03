Nieuw verkeersbord waarschuwt fietsers voor tramrails

Fietsers in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen het wel: met je wiel in een tramrail rijden en daardoor vallen. Met een nieuw verkeersbord hoopt de gemeente Den Haag dit soort ongelukken te voorkomen.

Het bord werd vandaag onthuld door wethouder Robert van Asten (D66). Hoog nodig vond initiatiefnemer en raadslid Marieke van Doorn. "Je moest eens weten hoeveel mensen hier vallen met botbreuken, ziekenhuisopnames en een heel lang herstel tot gevolg."

Volgens de wethouder is de kans groot dat je met je wiel in een tramrails belandt, zeker in een drukke straat. "Daarom willen we er in ieder geval voor zorgen dat mensen die hier minder bekend zijn op dat gevaar gewezen worden", zegt hij tegen Omroep West.

Ook mensen die het plaatje niet snappen, zijn gewaarschuwd: onder het verkeersbord hangt een bordje met "Pas op tramrails".