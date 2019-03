Scholieren lopen tweede mars voor het klimaat in Amsterdam

In Amsterdam zijn duizenden scholieren op de been om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Ze lopen vanaf 13.30 uur in een mars van de Dam naar het Museumplein, waar een lawaaiprotest wordt gehouden. Daar is vanmiddag een optreden van De Jeugd van Tegenwoordig.

Volgens de politie zijn er 5000 tot 6000 mensen aanwezig. Dat is minder dan bij de eerste mars, in Den Haag in februari. Toen meldde de politie dat naar schatting zeker 10.000 scholieren aanwezig waren. Deelnemers klaagden dat de treinen naar Den Haag te vol zaten.

Gisteren werden de klimaatplannen van het kabinet doorgerekend en de belangrijkste conclusie was dat het moeilijk zou worden om daarmee de doelstellingen voor het beperken van CO2 te behalen. 's Middags kwam het kabinet met wijzigingen, waarbij het onder meer een CO2-belasting voor bedrijven aankondigde.

'Nu actie ondernemen'

De scholieren zijn er niet gerust op dat de plannen goed zullen uitpakken. "Het is belangrijk dat we een goede toekomst hebben, dat de aarde niet warmer wordt", zegt een scholiere met een bord Make Earth Cool Again erop. Een andere scholiere wijst erop dat Rutte niet heeft gezegd hoeveel CO2-heffing er komt. "Het is belangrijk dat het genoeg wordt, daarvoor protesteren we."

Haar vriendin vult aan: "Niemand is er nu goed mee bezig. Op een gegeven moment kijken we later terug en zien we dat we te weinig deden. Daarom moeten we nu actie ondernemen, het ligt nu in onze handen."

Veel leerlingen zeggen dat ze van hun school toestemming hebben gekregen om naar de demonstratie te gaan. Sommigen moeten een betoog of motivatiebrief schrijven, anderen moeten een foto vanaf de Dam maken als bewijs dat ze erbij waren.