Onderzoek naar psychiatrische instellingen in de oorlog: 'Het was de hel'

"Ze stierven als sneeuwvlokjes in de zon", schreef een patiënt over de verschrikkelijke omstandigheden in een psychiatrische instelling in Den Dolder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duizenden psychiatrische patiënten en gehandicapten overleefden de oorlog niet. Vandaag start het NIOD een onderzoek naar die vergeten groep slachtoffers.

Armand Höppener, voorzitter van de Stichting Vergeten Slachtoffers, was zelf bestuurder bij de instelling in Den Dolder. "Ik heb ook jarenlang niet precies geweten wat er was gebeurd", erkent hij in het NOS Radio 1 Journaal. Dat veranderde toen hij een paar jaar geleden werd gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de geschiedenis van de instelling, waar hij toen al niet meer werkte.

Het was in Nederland over het algemeen niet zo gruwelijk als in nazi-Duitsland, waar psychiatrische patiënten en mensen met een beperking werden vermoord in het kader van een 'euthanasieprogramma'. Maar er bleken ook hier verschrikkelijke dingen te zijn gebeurd in de oorlogsjaren.

Bekend is misschien het verhaal over Het Apeldoornsche Bos, een Joodse psychiatrische inrichting. In januari 1943 werden bijna 1200 patiënten en 50 personeelsleden gedeporteerd naar Auschwitz en vermoord.