Intertoys sluit nog eens tientallen winkels

Intertoys heeft bekendgemaakt dat nog eens 70 winkels de deuren sluiten. Vorige week werd bekend dat de speelgoedketen wordt overgenomen door Green Swan, een Portugese speelgoedverkoper. De doorstart volgde op het faillissement van Intertoys op 21 februari.

Green Swan liet vorige week al weten 91 winkels af te stoten, daar komen er dus nu nog 70 bij. Intertoys had 286 eigen winkels. Daarnaast zijn er 100 franchise-winkels. Mogelijk nemen franchisenemers een enkele winkel nog over, maar dat is uiterst onzeker.

Einde contracten

Van de 286 eigen winkels neemt investeerder Green Swan er circa 120 over, ongeveer 20 minder dan Intertoys had gehoopt. Dat betekent dat 1000 tot 1500 medewerkers hun baan behouden.

Volgende week moet het personeel nieuwe contracten krijgen, omdat over drie weken alle huidige arbeidscontracten eindigen in verband met het faillissement. Sommige werknemers krijgen kortlopende contracten aangeboden, tot mei, om de sluiting van de winkel waar ze werken af te wikkelen. Anderen, die werken in winkels die open blijven, krijgen langere contracten.