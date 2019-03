Google blokkeert miljarden dubieuze advertenties

Google heeft vorig jaar wereldwijd 2,3 miljard advertenties geweerd, onder meer 58,8 miljoen reclames met phishing. Veel van die advertenties werden al geblokkeerd voor publicatie. Met phishing proberen criminelen gebruikersnamen en wachtwoorden in handen te krijgen.

Niet duidelijk is hoeveel schadelijke advertenties er wel doorheen zijn geglipt. "Hopelijk zijn we de draak aan het verslaan", zegt Mark Howe, directeur advertenties van Google Europa tegen persbureau ANP. In 2017 verwijderde het bedrijf 3,2 miljard advertenties, in de jaren daarvoor waren het er aanzienlijk minder.

Accounts blokkeren

Google gaat achter de makers aan om zoveel mogelijk te voorkomen dat ├╝berhaupt schadelijke advertenties moeten worden geweerd. Vorig jaar zijn 1 miljoen accounts geblokkeerd, bijna twee keer zoveel als in 2017. Via deze accounts kunnen geen advertenties meer worden geplaatst.

Ook sites en apps die volgens Google verkeerd bezig zijn, worden aangepakt. 28 miljoen pagina's en 1,5 miljoen apps kunnen geen advertenties meer laten zien, waaronder sites met nepnieuws of met haatdragende teksten. De makers daarvan lopen zo inkomsten mis.

Risico van het vak

Door advertenties te weigeren loopt Google ook geld mis, maar dat is onvermijdelijk. "Wat het bedrag ook is, het is noodzakelijk om ons bedrijf, de advertentiewereld en het open internet te beschermen", zegt Howe.

Verdachte reclames worden herkend met kunstmatige intelligentie. Hoe dat werkt wil Howe niet zeggen, omdat Google de makers "vijf stappen voor wil blijven".