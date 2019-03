Formule 1-wedstrijdleider overleden, drie dagen voor start seizoen

Formule 1-wedstrijdleider Charlie Whiting is op 66-jarige leeftijd overleden in Melbourne. Hij was daar om de start van het nieuwe Formule 1-seizoen bij te wonen dat zondag in Australië begint. De internationale autosportfederatie FIA zegt in een verklaring dat Whiting plotseling is overleden aan een longembolie.

De Brit Whiting begon zijn carrière in 1977 voor Hesketh Racing, een Brits raceteam dat van 1973 tot en met 1978 deelnam aan de Formule 1. In de jaren 80 werkte hij samen met de latere F1-baas Bernie Ecclestone voor het team Brabham.

In 1988 begon Whiting bij FIA waar hij sinds 1997 wedstrijdleider is. In die rol is hij verantwoordelijk voor de races en is hij het aanspreekpunt voor coureurs.

FIA-voorzitter Jean Todt reageert verdrietig op de dood van Whiting. "Ik ken Charlie Whiting al vele jaren en hij is een geweldige racedirecteur geweest. Een centrale en onnavolgbare figuur in de Formule 1 die de ethiek en de geest van deze fantastische sport belichaamde."