Tweede Kamerleden staan op tegen 'intimiderende' filmpjes Denk

Öztürk zegt in een reactie dat Denk de afgelopen jaren zo'n 3000 filmpjes met Kamerleden heeft gemaakt. "Ook met Segers van de ChristenUnie, en met mijn favoriete Kamerlid De Graaf van de PVV." CDA-Kamerlid Amhaouch was er ook ooit in te zien. "Dat ging over zijn stemgedrag over de beveiliging van moskeeën", zegt Öztürk.

Het gaat Denk altijd om het thema en de inhoud, niet om etnische achtergrond, zegt hij. "De Kamerleden Özdil, Yesilgöz en Özütok gaan over integratieonderwerpen en dan komen ze in ons filmpje als woordvoerder. En Özdil noemden we een hypocriet omdat hij onze motie niet steunde, terwijl hij hetzelfde standpunt had."

Öztürk vindt het opvallend dat de motie zo vlak voor de verkiezingen komt en vindt het onterecht dat Kamervoorzitter Arib haar naam eronder heeft gezet. "Als je escalatie in de Kamer wilt voorkomen moet je boven de partijen staan. De Kamervoorzitter moet geen kant kiezen."