Regionale partijen: er is te veel aandacht voor landelijke politici

Code Oranje heeft zich bewust niet aangemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen, zegt Van Voorst: "Dat past niet bij de ideologie van onze beweging. In de provincie spelen thema's die je samen met groepen burgers kunt aanpakken, zoals in Brabant de landbouw."

Hij heeft dan ook nooit belangstelling gehad om actief te worden in de landelijke politiek. Er is een kans dat Code Oranje een plek krijgt in de Eerste Kamer, als de partij het in meerdere provincies goed doet. "Maar die zetel interesseert me echt niks", zegt Van Voorst. "Het gaat om invloed en zeggenschap van de burgers in de provincie."

Belangrijk

De partij NIDA doet volgende week voor het eerst mee in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Elsa van de Loo (30) uit Amsterdam is lijsttrekker in Noord-Holland. "Het is jammer dat je vooral veel landelijke partijen ziet als je naar de tv kijkt,"zegt ze. "Alsof we voor het gemak vergeten dat het niet alleen maar draait om de Eerste Kamer, al is dat natuurlijk belangrijk. Maar de provincie is ook een heel belangrijke bestuurslaag."

Standhouden tussen de landelijke partijen tijdens de campagne valt dan ook niet altijd mee. "Je hebt niet die nationale tv-aandacht, maar omdat we een uniek geluid vertolken, krijgen we toch de aandacht", zegt Van de Loo. "NIDA is een emancipatiebeweging, we bekijken alle dingen net even anders. We hebben een holistische visie."

"Dat klinkt misschien zweverig, maar betekent vooral dat je het een niet zonder het ander kan zien. Alles is met elkaar verweven. Duurzaamheid kan niet zonder afhankelijkheid van olie, olie is niet los te zien van oorlog en oorlog niet van migratie."