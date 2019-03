Vanaf 2025 ook treinen langs Stadskanaal

Na jarenlang onderhandelen ligt er een akkoord over een volwaardige spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal, onderdeel van de Nedersaksenlijn. De eerste Arriva-trein op het traject zal in 2025 rijden, met dagelijks naar verwachting 1900 in- en uitstappende reizigers.

De provincie Groningen heeft daarover een akkoord bereikt met spoorbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), museumspoorlijn STAR en treinvervoerder Arriva.

Arriva rijdt nu al tussen Groningen en Veendam. In 2025 rijdt de lijn dus door naar Stadskanaal. Op dat stuk ligt al een spoorlijn, maar die wordt nu enkel gebruikt door museumspoorlijn STAR, de eigenaar van de spoorlijn. De historische trein rijdt op verschillende dagen, sommige weken helemaal niet en andere weken één tot drie keer.