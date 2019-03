Drents Museum wint 'de Oscar voor musea' met tentoonstelling over Iran

Het Drents Museum in Assen heeft een Global Fine Art Award (GFAA) gewonnen voor een tentoonstelling over Iran. De 'Oscar voor musea' werd vannacht uitgereikt tijdens een gala in New York.

Museumdirecteur Harry Tupan vindt het een enorme eer. Hij was niet bij de uitreiking en heeft het juryrapport nog niet in kunnen zien. "Maar ik denk dat men denkt: hoe is het mogelijk dat in een relatief kleine stad, minder dan 70.000 inwoners, zo ongelooflijk veel mensen naar een tentoonstelling gaan?", zegt hij tegen RTV Drenthe.

De tentoonstelling Iran, Bakermat van de beschaving trok in vijf maanden tijd bijna 115.000 bezoekers. Tweehonderd schatten uit Iran werden tentoongesteld. Het ging met name om goud en aardewerk. De objecten stammen uit de periode van 10.000 voor Christus tot 1700 na Christus.