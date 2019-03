Peilingwijzer Eerste Kamer: coalitie verliest meerderheid, FvD en GroenLinks winnen

Exact een week voor de Provinciale Statenverkiezingen bevestigen speciale peilingen het beeld dat al langer te zien is: de huidige coalitie verliest zijn huidige krappe meerderheid in de Eerste Kamer. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leveren bij elkaar ongeveer 11 senaatszetels in.

Oppositiepartijen GroenLinks en Forum voor Democratie boeken juist forse winst in een Peilingwijzer die is gebaseerd op een 'gewoon' gemiddelde van de speciale peilingen van bureaus I&O Research en Ipsos/EenVandaag (zie kader).0

GroenLinks klimt van 4 naar 9 senaatszetels en nieuwkomer FvD zou in één klap met 8 zetels de Eerste Kamer binnenkomen.

GroenLinks, PVV even groot

De grootste in deze Peilingwijzer bijft de VVD met 12 Eerste Kamerzetels; een verlies van 1. GroenLinks zou net als de PVV dus op 9 zetels komen. En Forum voor Democratie staat daar met zijn 8 zetels dichtbij, want er moet bij deze inschattingen rekeningen worden gehouden met een onzekerheidsmarge van 1 á 2 zetels.

Stevig verlies is er voor de beide coalitiepartijen CDA en D66. De eerste gaat van 12 naar 7 en de tweede van 10 naar 5. Voor beide een teruggang van 5 zetels dus. Politicoloog Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer, merkt wel op dat het CDA het bij Provinciale Statenverkiezingen altijd relatief goed doet. Ook oppositiepartij SP zit in de min: van 9 naar 6.

"Lastiger bestuurbaar"

Louwerse noemt het sowieso opvallend dat de zes grootste partijen van de Statenverkiezingen van vier jaar geleden vrijwel allemaal terrein moeten prijsgeven. Alleen de PVV weet stabiel te blijven.. "Terwijl het veld daarachter juist weet te winnen, Forum voor Democratie en GroenLinks voorop. Het is een versplintering die je al langer ziet; niet voor niets hebben we nu ook een coalitie met vier partijen. Je kunt concluderen dat Nederland met zo'n beeld in de Eerste Kamer opnieuw lastiger bestuurbaar zou worden."