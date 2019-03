Aanhoudingen op Urk; man opgepakt na dreigfilmpje met wapen

Een 21-jarige man uit Urk is opgepakt vanwege een filmpje op sociale media waarin hij was te zien met een vuurwapen. Ook sprak hij dreigende taal naar één van mensen die gisteravond betrokken waren bij de ongeregeldheden op Urk.

In het filmpje zei de man: "Souf, ik heb een berichtje voor je man. Je gaat kogels eten vriend". Hij is aangehouden en het wapen, dat mogelijk nep was, is in beslag genomen. De man wordt op het politiebureau verhoord.

Er gingen gisteren de hele dag geruchten dat mensen opnieuw wilden vechten op Urk. Op de toegangswegen stonden meerdere politiewagens te posten. Agenten controleerden alle voertuigen die vanaf de snelweg Urk in wilden rijden. Twee personen werden daarbij aangehouden. Eén persoon had een honkbalknuppel bij zich en de ander kon zich niet legitimeren.

De snackbar waar maandag ongeregeldheden voor de deur waren sloot gisteravond uit voorzorg de deuren, nadat zich opnieuw jongeren hadden verzameld voor de snackbar, schrijft Omroep Flevoland.

Behalve de drie personen is gisteren ook een jongen van 18 aangehouden, die zichzelf meldde op het politiebureau. De politie denkt dat hij gisteren betrokken was bij de mishandeling in de woning van een Nederlands-Marokkaans gezin.

De politie houdt de boel scherp in de gaten: