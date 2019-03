Italiaanse rechters vinden vrouw 'te mannelijk' om verkracht te worden

Volgens Marghadi is er wel een vrouwenbeweging in het land. "Je ziet dat deze zaak direct woede oproept, en mensen gaan demonstreren. Ook deden afgelopen vrijdag, tijdens Internationale Vrouwendag, door heel Italië vrouwen mee aan een staking. Ze protesteerden tegen het hoge aantal feminicidio in het land, moorden op vrouwen in de relationele sfeer. Dat gebeurt bijvoorbeeld uit wraak voor het uitmaken van een relatie."

Volgens Luisa Rizzitelli, van de Italiaanse feministische organisatie The Rebel Network, laten de protesten zien dat er wel degelijk iets aan het veranderen is. "Dat er bijna 200 mensen bij de protesten zijn is een wonder voor Italië", zegt ze tegen The Guardian. "Het laat zien dat er meer gevoeligheid komt voor dit soort onderwerpen."

Kort rokje

Toch verandert er volgens correspondent Marghadi relatief weinig. "Als ik met Italianen hierover spreek, krijgt het slachtoffer vaak de schuld", vertelt hij. "Sommigen zeggen: zij liep met een kort rokje over straat, dus ze kon het weten. Dat is vooral bij oudere mensen. Maar als zij dit in stand houden, sijpelt het door naar de jongere generatie. Niemand zal zeggen dat vrouwen geen rechten verdienen, maar het gaat erom hoeveel er daadwerkelijk verandert."