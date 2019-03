Aruba op zwarte lijst belastingparadijzen

Aruba is door de Europese Unie officieel aangewezen als belastingparadijs. Eerdere beloftes om de belastingregels te veranderen zijn niet nagekomen en daarom is Aruba door de EU-ministers van Financiën op een zwarte lijst gezet.

Volgens staatssecretaris Snel wist Aruba wat het te wachten stond. "De verandering in de belastingwetgeving wordt pas eind maart behandeld en dat is te laat. Ze waren gewaarschuwd", aldus Snel in Brussel na afloop van de vergadering.

Nederland heeft tijdens de vergadering van de ministers niet extra zijn best gedaan om Aruba van de zwarte lijst af te houden. "Ik heb steeds gezegd dat we serieus zijn en dat er geen politieke criteria gelden, maar dat het gaat om objectieve criteria. Dus reken niet op Den Haag."

De EU eist dat de manier waarop belasting wordt geheven transparant en eerlijk is. Als Aruba zijn wetten aanpast kan het land eind mei weer van de zwarte lijst worden gehaald. Dan komen de ministers opnieuw bijeen om over de lijst te spreken.

De Arubaanse minister van Financiën, Xiomara Ruiz-Maduro, liet na het besluit weten dat een nieuw fiscaal wetsontwerp vertraging heeft opgelopen, mede doordat het eiland kampt met een groot tekort aan ambtenaren.

Ze wijst erop dat de nieuwe wetgeving gericht is tegen schadelijke belastingconstructies en in lijn is met internationaal aanvaarde standaarden. De minister zegt daarom het vertrouwen te hebben dat het land in mei weer van de lijst kan worden afgevoerd.

Zwakke criteria

Op de zwarte lijst van de EU staan in totaal 15 landen. Naast Aruba komen onder meer de Verenigde Arabische Emiraten en de eilanden Barbados en Bermuda erop voor.

Oxfam Novib, dat al langer strijdt tegen belastingontwijking via arme landen, zegt in een reactie dat de EU zwakke criteria hanteert bij de samenstelling van de lijst. Daardoor zijn volgens de organisatie "notoire belastingparadijzen" van de lijst afgehaald, waaronder Hong Kong, Panama, Isle of Man, Guernsey en Jersey.