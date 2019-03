Doodsoorzaak model Lotte van der Zee onderzocht

Op last van de Duitse justitie is onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van Lotte van der Zee. Het fotomodel uit Enschede, dat in 2017 werd uitgeroepen tot mooiste meisje van de wereld, overleed vorige week op 20-jarige leeftijd.

Ze kreeg tijdens haar skivakantie in Oostenrijk een hartstilstand; daarna werd ze naar het universitaire ziekenhuis in München gebracht. Daar werd ze twee weken kunstmatig in coma gehouden tot haar toestand verslechterde.

Omdat ze zo jong was, wilde de Duitse justitie dat er een onderzoek kwam naar de doodsoorzaak. Haar moeder: "We hopen op die manier te weten te komen wat er met ons meisje aan de hand was. Had ze hartfalen? Was het iets genetisch?" De uitslag van de autopsie zal nog wel even op zich laten wachten, schrijft RTV Oost.

'Ons meisje'

De ouders worden bedolven onder de steunbetuigingen. "Uiteraard was Lotte al heel speciaal voor ons. Het is immers óns meisje. Maar nu pas beseffen we wat ze allemaal heeft losgemaakt. Ook onder de missen. Er kwamen reacties vanuit Amerika. En tijdens een missverkiezing op de Filipijnen is er een minuut stilte voor haar gehouden."

Het lichaam van Van der Zee komt vandaag naar Nederland; de uitvaart - die begint met een dienst in de Grote Kerk - is zaterdag in Enschede. De crematie vindt in besloten kring plaats.

Bij de hockeyvereniging waar het model speelde, zijn de leden een geldinzamelingsactie begonnen. Ze willen hiermee de ouders steunen bij onvoorziene kosten die niet door de verzekering worden betaald.