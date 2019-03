Protest bij landelijk bureau GroenLinks om motie 'boycot Israël'-beweging

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI), reageerde verontwaardigd op de aangenomen motie. Volgens de organisatie ziet GroenLinks BDS ten onrechte als een "geweldloze politieke actie".

"Dat in de praktijk BDS regelmatig gepaard gaat met uitingen van antisemitisme en zelfs verweven is met terroristische organisaties, wordt door GroenLinks voor het gemak genegeerd", schreef het CIDI in een verklaring. "Blijkbaar realiseert het GroenLinks-congres zich niet dat BDS Palestijnen niet helpt, maar hen juist benadeelt. De Palestijnse economie is in grote mate afhankelijk van de Israëlische, en een boycot van de Joodse staat houdt dan ook de facto een boycot van de Palestijnse economie in."

In een reactie op de commotie plaatste GroenLinks een verklaring op de website. "We verzetten ons tegen het verbieden en strafbaar stellen van standpunten, los van de vraag of we het met die standpunten al of niet eens zijn. De motie die werd aangenomen op het congres past in die benadering." Volgens de partij is de motie niet bedoeld als steun aan de doelen van BDS. "Sterker nog: GroenLinks is niet voor een boycot van Israël."

'Fijn gesprek'

Het partijbestuur sprak vanochtend met vertegenwoordigers van Christenen voor Israël, de organisator van het protest, en opperrabbijn Binyomin Jacobs. "Er was veel begrip voor elkaars standpunten, het was een fijn gesprek", zegt een woordvoerder.

Dat beaamt een zegsvrouw van Christenen voor Israël. "We hadden een vriendelijk meningsverschil. We merkten dat ze geschrokken waren van de impact die het oproepen tot een boycot van Israël heeft op de Joodse gemeenschap in Nederland. Het is voor ons echter nog steeds totaal onduidelijk hoe GroenLinks aankijkt tegen BDS. Op onze vraag de motie in te trekken, kwam geen antwoord."