Grote politie-inzet bij vechtpartij op Urk

De politie heeft gisteravond ingegrepen bij ongeregeldheden op Urk. Daarbij gebruikten ze de wapenstok en zetten ze honden in tegen tientallen vechtende jongeren. Er is nog niemand opgepakt.

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding over ongeregeldheden bij een snackbar; daarna trok een grote groep naar een woning. Volgens een politiewoordvoerder verzamelden zich daar zo'n 100 jongeren die vuurwerk afstaken.

De politie riep de hulp in van collega's uit omringende gemeenten. Pas om 23.00 uur was het weer rustig. Niemand werd opgepakt, omdat agenten "hun handen vol hadden" aan het beheersbaar houden van de situatie.

Eerdere vechtpartij of meisje

De ongeregeldheden zouden gericht zijn geweest tegen een 18-jarige inwoner. Hij zegt tegen Omroep Flevoland dat een opstootje van twee jaar geleden de aanleiding was. In het dorp doet ook een andere versie de ronde: een ruzie via WhatsApp over een meisje zou de aanleiding zijn geweest. Die ruzie zou worden uitgevochten bij de snackbar.

Bij de snackbar was er inderdaad een confrontatie. Daarna verzamelden tientallen jongeren zich voor het huis van een Marokkaans gezin. Daar zouden mensen ook het huis binnen zijn gegaan en racistische leuzen zijn geroepen.

Een dag na de ongeregeldheden praten jongeren op Urk na: