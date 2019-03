Roemeense 'pistachebende' slaat toe in supermarkten

Een bende Roemeense dieven heeft de afgelopen weken bij verschillende supermarkten een partij pistachenoten gestolen. "Je zou kunnen spreken van een pistachebende", zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski in het AD.

Bij de politie zijn in korte tijd dertien aangiften binnengekomen. De dieven sloegen vooral toe in het oosten van het land, vorige week nog in Deventer en Steenwijk. Ze hadden tientallen zakken noten in hun auto liggen. Een aantal verdachten is opgepakt en zit nog vast.

Kraszewski zegt dat er aanwijzingen zijn dat de Roemenen samenwerken. En het lijkt erop dat ze in opdracht de diefstallen plegen.

"Maar het zou zomaar kunnen dat ze volgende week weer massaal op zoek gaan naar iets anders, zoals opzetstukjes van elektrische tandenborstels. Het is maar net waar vraag naar is."

Lidl geregeld doelwit

Vooral Lidl is de afgelopen weken vaak het doelwit geweest. Een woordvoerster van de supermarkt geeft daarvoor in het AD geen verklaring.

De Duitse supermarktketen had drie jaar geleden ook al te maken met pistachedieven en vorig jaar zijn in Belgiƫ twee dieven veroordeeld die voor 900.000 euro aan nootjes bij Lidl hadden weggehaald.

Betere aanpak

Volgens Detailhandel Nederland stelen rondtrekkende bendes jaarlijks voor 200 miljoen euro uit winkels.

Wel worden de bendes steeds beter aangepakt. Dat komt onder meer doordat winkeliers en de politie meer informatie met elkaar uitwisselen. Daardoor wordt inzichtelijk waar en hoe de bendes werken. Ook deelt de politie informatie met collega's in Duitsland en Belgiƫ.