Kamer wil voorlopig geen groei op luchthavens Rotterdam en Eindhoven

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten vanaf de regionale luchthavens Rotterdam en Eindhoven voorlopig niet mag groeien. De Kamer steunt daarmee een pleidooi van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie voor een groeistop.

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport willen allebei uitbreiden, maar D66 en ChristenUnie wijzen erop dat er nu al veel overlast is voor omwonenden. "Wij willen voorlopig een time-out", zegt D66-Kamerlid Paternotte. "De groeiplannen moeten in de ijskast", meent Kamerlid Bruins van de ChristenUnie.

De omwonenden moeten wat Bruins betreft centraal komen te staan. "In de regio is geen draagvlak voor groei." Paternotte vindt dat er eerst goed gekeken moet worden of de luchtvaart op de regionale luchthavens stiller en schoner kan. "Over een aantal jaren kunnen we dan weer verder kijken."

Geen belangrijke economische functie

Volgens Paternotte hebben de regionale luchthavens geen belangrijke economische functie. "Er komen alleen maar meer vluchten bij naar bestaande vakantiebestemmingen, daar heb je weinig aan." Ook hebben ze volgens hem geen overloop-functie voor Schiphol.

In het regeerakkoord is niets afgesproken over de groei van Rotterdam en Eindhoven. Minister Van Nieuwenhuizen wil op zijn vroegst dit najaar een beslissing nemen over de toekomst van de regionale luchthavens.

Binnen de coalitie heeft het CDA begrip voor het pleidooi van D66 en ChristenUnie. "We staan positief tegenover het idee van een time-out", zegt Kamerlid Amhaouch. Ook de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP steunen de voorlopige groeistop.

VVD is verbaasd

Maar coalitiepartner VVD is verbaasd. Volgens VVD-Kamerlid Dijkstra liggen er nog geen concrete aanvragen voor groei op Rotterdam en Eindhoven. "Het is dus niet aan de orde en voorbarig om er nu al uitspraken over te doen."

ChristenUnie-Kamerlid Bruins gaat de groei van de luchtvaart veel te snel, eerst moet er een bredere visie liggen over de sector. "De afgelopen tien jaar is er een ongebreidelde groei geweest. We leven nu in een nieuwe tijd, waarin we meer grip op de luchtvaartsector willen krijgen."