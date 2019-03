Levenslang voor aanslag op Joods Museum Brussel

Het hof concludeert ook dat hij de rechtsstaat verwerpt. "Hij was de bedenker en de directe uitvoerder. De aanslag had een antisemitisch karakter en raakte het symbolische hart van de Joodse gemeenschap. Nemmouche zelf was egocentrisch en narcistisch."

Tijdens het proces ontkende Nemmouche dat hij de schutter was, maar de jury geloofde dat niet. Zo had hij bij zijn arrestatie in Marseille, zes dagen na de aanslag, de moordwapens bij zich. Ook had hij dezelfde kleding als die van de schutter bij zich. Daarnaast kwam de schoenafdruk die hij achterliet in het Joods Museum overeen met de schoenen die hij bij zijn arrestatie droeg.