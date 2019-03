EU en May passen brexit-deal aan vlak voor stemming Brits parlement

De EU en de Britse regering hebben een akkoord bereikt over de zogenoemde 'backstop', een vangnet dat moet garanderen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk wettelijke garanties dat eenbackstoptijdelijk is.

Het Britse parlement verwierp in januari de deal die premier May met de EU sloot. Er was angst dat de backstopeen permanente maatregel zou zijn, waardoor de Britten zouden worden gedwongen om in de lengte van jaren in een douane-unie met de EU te zitten, vanwege de open grens met Ierland.

Echt tijdelijk

Volgens May is nu in Straatsburg afgesproken dat de backstop echt tijdelijk is. May zei ook dat het er de mogelijkheid ligt om naar een arbitrage-commissie te stappen, mocht een eventuele backstop worden ingesteld.

Aan het akkoord dat er al lag, worden nu twee verklaringen toegevoegd. De eerste is een gezamenlijke. De tweede is een verklaring van de Britse regering waarin staat dat de Britten zich het recht voorbehouden eenzijdig maatregelen te kunnen treffen om te voorkomen dat de Britten gevangen komen te zitten in een douane-unie.

Vandaag stemming

Vandaag stemt het Britse parlement opnieuw over het brexit-akkoord. Premier May zei op de gezamenlijke persconferentie met Europese Commissievoorzitter Juncker ze alles uit de onderhandelingen heeft gehaald en dat er niets meer in het vat zit. Juncker verzekerde dat dit het beste mogelijke resultaat is. "We geven het akkoord een tweede kans. Er komt geen derde kans. Er komen geen nieuwe onderhandelingen. Dit is het."

Volgens correspondent Tim de Wit is nog niet te zeggen of deze nadere afspraken genoeg zijn om het Britse parlement te overtuigen alsnog voorMays plan te stemmen.