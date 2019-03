Oud-bevelhebber van de landmacht Hans Couzy overleden

Voormalig bevelhebber van de landmacht Hans Couzy is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Couzy had van 1992 tot 1996 de landmacht onder zijn hoede. Defensie omschrijft Couzy als een markante persoonlijkheid.

"Hij was een invoelend en enthousiast mens, met een groot gevoel voor rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Maar hij was ook een generaal die onverstoorbaar, gevraagd en ongevraagd zijn mening gaf", aldus Defensie.

Dienstplicht

Couzy was bevelhebber van het leger toen de opkomstplicht werd opgeschort en de strijdmacht werd omgebouwd tot beroepsleger. In die hoedanigheid leidde hij een van de grootste reorganisaties uit de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Ook na zijn pensioen liet hij zich nog geregeld uit over de gang van zaken bij het Nederlandse leger en hij bleef zich inzetten voor militaire vakbonden.

Srebrenica

Couzy was ook bevelhebber van het leger tijdens de val van Srebrenica in 1995. In zijn memoires uitte hij kritiek op de rol van de VN tijdens die operatie, waarbij het Nederlandse bataljon Dutchbat er niet in slaagde de genocide binnen de moslimenclave te voorkomen.

Volgens Couzy werkten de VN-regels niet goed tijdens de operatie, waardoor de situatie escaleerde. In 2003 werd in de parlementaire enquĂȘte over Srebrenica geoordeeld dat Couzy "onprofessioneel en verwijtbaar" had gehandeld. Hij zei tijdens zijn verhoor voor de enquĂȘtecommissie dat minister Voorhoeve van Defensie hem onmogelijke opdrachten had gegeven.