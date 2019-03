Bouteflika trekt zich terug als kandidaat en stelt Algerijnse verkiezingen uit

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika trekt zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in zijn land. De verkiezingen van 18 april in Algerije zijn uitgesteld en Bouteflika wordt vervangen door een interim-president.

Bouteflika liet vorige maand weten zich verkiesbaar te stellen voor een vijfde termijn, wat leidde tot massale protesten in Algerije van met name jongeren. Zij willen dat hij vertrekt. Een nieuwe president moet een einde maken aan de corruptie en hoge werkloosheid in het land.

Het kantoor van Bouteflika laat weten dat hij heeft gesproken met de hoogste militair in het land en dat verschillende ministers in het kabinet vervangen zullen worden. Ook kondigde Boutaflika een referendum over een nieuwe grondwet aan. Premier Ouyahia is opgestapt.

Protesten

De schattingen over het aantal deelnemers van de protesten, die in veel Algerijnse steden waren, liepen uiteen van tienduizenden tot honderdduizenden. Ondanks de betogingen maakte Bouteflika wel kans om herkozen te worden, omdat de oppositie zwak en verdeeld is.

De 82-jarige president is sinds 1999 aan de macht. Zijn gezondheid is broos. In 2013 werd hij getroffen door een beroerte. Sindsdien is Bouteflika nog maar zelden gezien in het openbaar. Hij is vaak voor medische behandelingen in het buitenland.