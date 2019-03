Oud-vicepremier Congo wil miljoenen zien van International Strafhof

Oud-vicepremier Jean-Pierre Bemba van Congo wil financieel gecompenseerd worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij zat tien jaar lang vast op last van het hof en werd vorig jaar in hoger beroep vrijgesproken. Nu eist hij 69 miljoen euro schadevergoeding.

De advocaten van Bemba eisen de vergoeding onder meer voor de jaren die hij in de cel zat en voor de juridische kosten. Ook wil hij gecompenseerd worden voor de verliezen die hij zegt te hebben geleden doordat het hof zijn bezittingen had bevroren.

De Congolese politicus en rijke zakenman speelde een hoofdrol in de Congolese politiek toen hij in 2008 werd opgepakt in Brussel en aan het strafhof werd uitgeleverd, waar zijn proces begon in 2010. Bemba werd in 2016 in eerste instantie veroordeeld tot achttien jaar cel voor verkrachtingen en moordpartijen door zijn militie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Uiteindelijk is hij daar dus voor vrijgesproken.