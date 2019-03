Een 23-jarige man uit Tiel en een 47-jarige man uit Meteren zijn vanochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij gisteren in Geldermalsen.

Daarbij kwam een 36-jarige inwoner van Beneden-Leeuwen om het leven. Het slachtoffer werd rond 18.00 uur neergestoken op een stille plek bij een industriegebied.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is nog bezig met het onderzoek en zoekt getuigen, meldt Omroep Gelderland.