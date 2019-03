Amersfoort wil diverse stad aan koning laten zien tijdens Koningsdag

Amersfoort wil tijdens Koningsdag onder de noemer Wij, Amersfoort laten zien hoe divers de stad en de regio is. Koning Willem-Alexander viert op 27 april zijn 52ste verjaardag in Amersfoort.

Aan het begin van de route, die eerder al bekend werd, wordt de koninklijke familie ontvangen bij de Mariënhof door 300 kinderen van verschillende basisscholen in de stad. Onderweg door het historische centrum is er onder meer aandacht voor de 120 nationaliteiten die in Amersfoort wonen, bleek tijdens een perspresentatie vandaag.

"We willen laten zien dat we heel gewoon zijn en dat is juist heel bijzonder", zegt burgemeester Lucas Bolsius. De nadruk ligt volgens hem tijdens Koningsdag op het woord 'samen'. "Samen maken we de samenleving, stad en regio."

Ook de geboren Amersfoorter Piet Mondriaan komt aan bod en verder is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld een kunstwerk van afvalproducten gepresenteerd.

Fietsende regioquiz

De organisatie schenkt ook veel aandacht aan de regio. Zo presenteren acht omliggende gemeenten zichzelf, waaronder Bunschoten en Leusden. Dat doen ze door middel van verhalenvertellers en een regioquiz. Teams uit de regio gaan door middel van een fietstocht de strijd aan met elkaar.

Bolsius spreekt van een "grote uitdaging en een groot feest". Na de traditionele looproute sluit de stad Koningsdag af met een eindfeest. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend, zegt Bolsius. "Maar het wordt spetterend."