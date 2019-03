Zwarte dozen gecrasht vliegtuig Ethiopië gevonden

Ethiopian Airlines heeft bekendgemaakt dat de zwarte dozen zijn gevonden van het ramptoestel dat gisteren neerstortte. Het gaat om de cockpitvoicerecorder en de flightdatarecorder.

Op de eerste is onder meer alle communicatie van de piloten te horen, de flightrecorder registreert allerlei technische gegevens over hoe de vlucht verloopt.

De Boeing 737 MAX 8 stortte gisteren neer kort nadat hij was opgestegen vanaf de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Aan boord waren 149 passagiers en 8 bemanningsleden, niemand heeft de crash overleefd.

Het is bekend dat de piloten te kennen hadden gegeven dat ze wilden terugkeren naar de luchthaven, maar wat er precies mis was is nog onduidelijk. Het toestel was in elk geval net nieuw.

Aan de grond

Ethiopian Airlines heeft besloten om voorlopig niet meer te vliegen met dit type vliegtuig. Ook in China en Indonesië hebben de luchtvaartautoriteiten bepaald dat de vliegtuigen aan de grond blijven. Ook reisorganisatie TUI vliegt met drie van dit soort toestellen. TUI zegt in contact te staan met Boeing en nog geen aanleiding te zien er niet meer mee te vliegen.

In oktober stortte in Indonesië een 737 MAX 8 neer, waarbij 189 mensen omkwamen. Ook de piloten van dat toestel hadden geprobeerd om terug te keren naar de luchthaven. Er bleek een probleem te zijn met de instrumenten die de hoogte bepalen. Of er een verband is tussen beide ongelukken is nog onduidelijk.