Friesland zakt weg, dus stijgt het onderwerp op agenda Provinciale Staten

In een weiland van Jan Brouwer (95 melkkoeien) in Koufurderrige staat meetapparatuur die precies bijhoudt hoeveel water er in en uitgaat. De bedoeling is om te kijken hoe effectief 'omgekeerde drainage' is, want het simpelweg verhogen van het waterpeil in de sloten is niet afdoende, zoveel is wel duidelijk. Je moet zorgen dat het water ook het midden van het weiland bereikt.

'Mei beide fuotten op 'e feangrûn'

Collega-boer Jaap Formsma (160 koeien): "Dit soort onderzoek is ook bedoeld om al die mensen die vanachter hun bureau met oplossingen dachten te komen weer even met beide benen op de grond te zetten." Zo heet ook het rapport dat door zeven boerenorganisaties is opgesteld: Mei beide fuotten op 'e feangrûn (Met beide voeten op de veengrond). Als de provincie maatregelen wil nemen, dan moeten die wel gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, vinden de boeren.

En dat is ook hun houding als het gaat om de verkiezingen van 20 maart en de samenwerking nadien. Formsma: "Wij hebben geen vijanden. We praten met iedereen, maar ik maak wel dit onderscheid tussen de partijen: wie heeft er met ons aan tafel gezeten, wie is er met ons in het veen geweest. Laat die maar een uitspraak doen over hoe het zit, want die hebben zich terdege geïnformeerd."

Bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen baart ook de waterschappen zorgen. Nieuwsuur maakte daarover deze reportage: