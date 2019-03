Friezen en Zeeuwen het meest trots op hun provincie

Ook opvallend is het verschil in trots tussen jongeren en ouderen. Jongeren roemen vooral de mentaliteit van de mensen. In het zuiden is dat de gemoedelijkheid, in de noordelijke en oostelijke provincies vooral de nuchterheid. In Groningen is nuchterheid zelfs het meest genoemde aspect. Jongeren in Groningen, Utrecht en Rotterdam zijn erg trots op hun stad, veel trotser in ieder geval dan de oudere bewoners.

Ouderen zijn juist meer trots op de natuur in hun provincie: heide, bos, het landschap, de zee en de duinen. Vooral in Drenthe, Gelderland en Zeeland vindt men de natuur erg belangrijk.

Schaamte

Er is de inwoners ook gevraagd of ze zich schamen voor sommige kenmerken van hun provincie. Dat is bij 29 procent van de Nederlanders het geval. Meest genoemd aspect is opnieuw de mentaliteit: 13 procent van alle Nederlanders schaamt zich voor de instelling van de provinciegenoten. In Zeeland en Zuid-Holland geldt dat zelfs voor 18 procent. Flevolanders schamen zich relatief vaak voor hun stadsgezichten en de natuur.

De taal is voor een aanzienlijk deel van de Friezen (14 procent) en Limburgers (15 procent) reden voor schaamte. Landelijk ligt dat op 4 procent. Frappant is dat in Friesland en Limburg ook de trots op de taal veruit het grootst is. Mogelijk is dat het verschil tussen de autochtone bewoners en de 'import'. Limburgers schamen zich meer dan anderen voor het optreden van bepaalde provinciegenoten.

Benieuwd welke punten er bij jouw provincie uitsprongen? Lees het hieronder.